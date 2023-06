Previsão do signo de Câncer para hoje, 15 de junho

Signo de Câncer hoje

Agora que Vênus deixou a tensão com Plutão de lado, as coisas tendem a voltar naturalmente ao seu lugar nos relacionamentos. A dica para acelerar esse processo é celebrar a pessoa que está ao seu lado, falar sobre suas qualidades e o que gera admiração em você. Se está solteiro ou "enrolado", é momento de aproveitar Vênus em Leão para cuidar da autoestima e se embelezar, aumentando suas chances de conhecer alguém especial. A Lua está conjunta com Urano, o que desperta o desejo de ajudar o próximo, da maneira mais altruísta possível. Já uma quadratura entre Lua e Marte pode gerar atrito com familiares e cônjuges - cuidado ao falar sobre a vida financeira da casa.Esse é um momento excelente de criatividade e tomada de decisões em sua vida profissional. Talvez você pense em mudar de área, de emprego ou até de carreira. Além disso, suas qualidades estão em evidência no ambiente de trabalho, aproveite. Esse chamado interior que você sente vem de alguns planetas em Peixes - faça suas orações e peça por bênçãos.