Previsão do signo de Câncer para hoje, 15 de julho

Signo de Câncer hoje

As energias aquarianas, que são despertadas pela passagem da Lua cheia neste signo, despertam nosso lado mais racional. Por isso, podemos acabar tentando negar emoções como o ciúmes e o medo, por considerar que elas são 'inadequadas'. O grande problema é que, dessa forma, ficamos mais frios e irritados (na tentativa de ignorar essas sensações), o que pode acabar criando distanciamento nas relações afetivas. Além disso, o trígono que Vênus está formando com Urano hoje nos deixa mais sensíveis para o mundo externo e interno, o que pode fazer com que fiquemos mais suscetíveis a chateações. Por outro lado, esse aspecto também facilita a conexão com nós mesmos, ativando os sentidos de percepção e a intuição de forma extraordinária.A Lua cheia, que agora está passando por Aquário, ilumina o seu eixo da segurança, sustento e suporte. É um momento propício para refletir sobre o que é seu e o que é do outro. Esse discernimento é bem-vindo, pois pode te ajudar e ajustar as suas expectativas e sentimento de obrigação e dever em relação a situações que envolvem parcerias ou recursos de outras pessoas.