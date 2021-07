Previsão do signo de Câncer para hoje, 15 de julho

Durante a última semana, o trânsito lunar despertou certa inquietação interna e, nos últimos dias, a Lua nova evidenciou a sensibilidade das energias cancerianas (tendo em vista que esse planeta e o Sol estavam caminhando lado a lado em Câncer).

No domingo (11), Mercúrio também ingressou nesse signo, o que faz com que a nossa capacidade de julgamento racional seja afetada negativamente, porque as emoções passam a ser mais evidentes e, consequentemente, influenciam as atitudes e as decisões. Também devido à influência de Câncer sobre Mercúrio (planeta que rege nosso intelecto e os processos comunicativos), a necessidade de segurança emocional se torna mais necessária.

Caso você esteja vivendo momentos delicados em suas relações afetivas, é preciso ter cautela para não apelar à vitimização e à manipulação. No sábado (17), a Lua entra na fase crescente no signo de Libra, o que simboliza um momento em que somos convidados a dar mais atenção ao lar e às pessoas que o compartilham conosco.

Amor

A presença do Sol e de Mercúrio no seu signo faz com que você fique mais sensível e pense que tudo que acontece ao seu redor está direcionado à você. Assim, você tende a entender a intenção das outras pessoas de forma errada e acaba iniciando discussões desnecessariamente.

Carreira

No trabalho, o posicionamento da Lua em Libra desperta a necessidade de resolver as pendências que se acumularam nos últimos dias. É preciso saber diferenciar os momentos em que você pode deixar seus sentimentos interferirem nas decisões, e aqueles que precisam de uma postura estritamente profissional.

Dinheiro

É necessário ter cuidado com compras impulsivas, principalmente aquelas que são feitas quando você está triste, como algo que pode ‘suprir’ uma necessidade emocional. Lembre-se que algo material não resolve as questões sentimentais.

