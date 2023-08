Previsão do signo de Câncer para hoje, 15 de agosto

Temos um Céu em ebulição. E o melhor a fazer nesse momento é tentar manter a calma, pois você será desafiado a lidar com as tensões geradas pelo conflito entre Sol em Leão e Urano em Touro.

Urano sempre chega sem avisar e pode ser que você tenha que lidar com rupturas ou reviravoltas. Nem tudo está sob controle, o melhor a fazer nesse momento é abrir o coração para o novo.

Esse aspecto, Sol quadratura Urano, acontece hoje, mas a energia permanece até o dia 14 de setembro. Pode ser que você fique abalado no início, mas o que o Universo quer de você é que você rompa com padrões de comportamento ou situações que não facilitam o seu processo evolutivo.

Câncer

Canceriano, você precisa refletir sobre a gestão das suas finanças, pode ser que você tenha o impulso de gastar, mas cuidado com algumas armadilhas. Urano em conflito com o Sol indica que você pode se frustrar com os resultados de um projeto ou com um dinheiro que você estava esperando. Caso você tenha recebido um convite ou uma proposta milagrosa, saiba que nem tudo sairá como planejado ou prometido. Mas quando você abraça os novos caminhos, surgem outras oportunidades e a sua vida financeira floresce.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos