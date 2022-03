Previsão do signo de Câncer para hoje, 14 de março

Signo de Câncer hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Hoje o Sol e Netuno continuam nos influenciando diretamente, porque estão caminhando lado a lado por Peixes. Além disso, a influência da Lua em Leão nos deixa mais motivados e animados para começar a semana, mas também pode fazer com que o nosso humor seja muito variável. A proximidade entre o Sol e Netuno pode fazer com que as nossas expectativas se tornem altas demais e, assim, podemos acabar perdendo a paciência caso as coisas saiam dos planos. Por isso, é importante ter cuidado com a forma que reagimos aos imprevistos, tentando usar melhor o controle emocional. É possível integrar toda a força despertada pela Lua em Leão para focar no seu próprio desenvolvimento.Hoje é importante dar lugar ao seu coração, sua intuição e empatia - aproveitando a proximidade entre o Sol e Netuno. A Lua em Leão pode fazer com que você fique mais orgulhoso. É importante pensar em como você vai afetar os outros antes de tomar decisões extremas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.