Previsão do signo de Câncer para hoje, 14 de julho

A Lua se aproxima do signo de Escorpião. E pode ser que você tenha que navegar por águas turvas, mas não faça das tuas dores o teu escudo. Lembre-se que é Lua crescente e não é hora de se perder nos dramas ou diminuir o ritmo. O céu se prepara para viver um momento crítico. Marte, o planeta cortante e guerreiro está a postos, chegando perto de Urano, o planeta das rupturas e reviravoltas. O encontro vai acontecer no grau 26 do signo de Touro. E nesse mesmo grau também está Algol - a cabeça da Medusa -, a mais temida das estrelas. E por mais que o aspecto exato aconteça só na segunda-feira, essa energia já está no ar. Marte, Urano e Algol juntos podem trazer ira, violência e agressividade. Cuidado com a irritação e momentos de tensão nos próximos dias. Assim como medusa, a tendência é que você perca a cabeça. Mas todo esse cenário vai te encorajar a fazer o que precisa ser feito. É hora de enfrentar o que é difícil e mudar o rumo das coisas.

Signo de Câncer hoje

Cuidado com os conflitos, canceriano(a). Não crie muitas expectativas, pode ser que você tenha que lidar com situações inesperadas. Evite discutir com amigos ou em grupos no WhatsApp.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.