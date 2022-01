Previsão do signo de Câncer para hoje, 14 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Hoje Mercúrio começa a retrogradar pela primeira vez no ano, enquanto está transitando por Aquário. Como esse é o planeta regente do intelecto, da comunicação, das trocas e do raciocínio, a sua retrogradação desperta uma sensação de confusão mental. Por isso, esse período costuma ser marcado por imprevistos, mal entendidos e problemas tecnológicos. Além de influenciar todas essas áreas da nossa vida, Mercúrio também é o planeta regente do próximo ano. Isso significa que a influência desse astro será mais perceptível. A produtividade se torna mais baixa durante as próximas semanas e nos sentimos mais estressados por isso. É importante não lutar contra os efeitos da retrogradação, os pontos desafiadores que são causados por ela apenas evidenciam a necessidade de fazer as coisas com mais presença, atenção e consciência. A desaceleração causada por Mercúrio retrógrado pode mostrar pontos a serem melhorados na vida pessoal e profissional, mas é preciso ser flexível para enxergar a necessidade de mudança.A personalidade dramática dos cancerianos pode fazer com que o período de retrogradação seja muito sofrido. É importante ter cuidado para não se deixar levar pela emoção e acabar tomando decisões precipitadas. Aproveite esse momento para redirecionar sua atenção, já que ela tende a ser focada nas pessoas que você ama, para se redescobrir.