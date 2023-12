Previsão do signo de Câncer para hoje, 14 de dezembro

Lua e Mercúrio amanhecem juntos no signo de Capricórnio. Sob essa configuração, muitas ideias poderão surgir e você vai compreender que tudo pode ser diferente. Chegou a hora de despertar e assumir a responsabilidade pela tua vida estreita e estagnada. Coloca limites no que te limita e cria sua realidade sem muros e sem medos. Quais foram os erros, acertos, enganos? Onde você deseja mudar? Em quais novos começos você está pronto para embarcar?

Signo de Câncer hoje

Hoje você acorda motivado e confiante. Mantenha-se firme, pois o sucesso é garantido. Tome suas decisões baseadas no que você quer e no que você deseja em vez de tomá-las com base no que os outros acham que é certo para você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.