Previsão do signo de Câncer para hoje, 13 de março

Signo de Câncer hoje

As energias piscianas não devem ser aproveitadas apenas para sonhar mais e para dar ouvidos à criatividade e à intuição, mas também para direcionar essas inspirações para, de fato, gerar transformações em nossas vidas. Aproveite esse momento para pensar no que realmente te inspira na vida e se entregar a isso, buscando ter mais assertividade para perseguir seus anseios. Além disso, Vênus e Marte em Aquário estão nos direcionando a perceber aqui que precisa de mais atenção em nossas vidas. Tente não ficar racionalizando demais e pensando nos piores cenários. Quando tentamos controlar tudo para que seja perfeito, acabamos nos frustrando. Escute a si mesmo com carinho para compreender seus questionamentos internos e, assim, possa tomar atitudes assertivas em relação ao que você deseja conquistar.É importante escutar os sinais que o seu corpo e a sua mente estão te dando, porque muitas vezes você tende a ignorá-los devido à correria do dia a dia. Para que você consiga iniciar novos projetos que sejam verdadeiramente frutíferos, é necessário planejá-los com calma e estar preparado física e psicologicamente para colocá-los em prática.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.