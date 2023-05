Previsão do signo de Câncer para hoje, 13 de maio

Signo de Câncer hoje

Hoje é um dia interessante para se conectar consigo mesmo e com a profundidade dos seus sonhos. A Lua está em Aquário no início da manhã, mas logo entra em Peixes, o que pode nos deixar mais sensíveis e conectados com nossas emoções e intuições. Durante o dia, é um bom momento para se dedicar a atividades criativas, e também para estudar temas relacionados ao autoconhecimento e buscar insights sobre sua própria vida. A Lua em Peixes forma vários aspectos positivos com outros planetas, como sextil com Mercúrio retrógrado em Touro e trígono com Vênus em Câncer, o que pode trazer uma sensação de conexão com as pessoas ao seu redor, e favorecer as trocas harmoniosas e a maturidade afetiva nas relações. Além disso, a Vênus em trígono com Saturno e Mercúrio em sextil com Saturno refletem uma energia favorável para investir no amor e nos relacionamentos de maneira mais madura e responsável.Hoje é um dia ideal para se concentrar em seus relacionamentos, especialmente com a família e os amigos mais próximos. Reserve um tempo para estar com aqueles que ama e compartilhe suas emoções e sentimentos com eles. Este é também um bom momento para se concentrar em sua casa e em torná-la um espaço mais acolhedor e confortável.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.