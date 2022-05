Previsão do signo de Câncer para hoje, 13 de maio

Signo de Câncer hoje

As influências librianas, evidenciadas pelo posicionamento lunar neste momento, tendem a melhorar o nosso humor, nos deixando mais carismáticos e comunicativos. As energias desse signo despertam em nós a vontade de harmonizar as áreas da vida que estão passando por algum tipo de transformação incômoda. Porém, é preciso ter cuidado para não tomar decisões precipitadas com base em sentimentos que estejam intensificados nesse momento. Como Mercúrio está retrogradando e Júpiter acaba de entra em Áries, as nossas emoções podem tomar conta e, deixando a racionalidade em segundo plano, temos dificuldade de enxergar essas situações por todos os pontos de vista e acabamos tomando decisões arriscadas.A presença da Lua em Libra faz com que você, canceriano, sinta (ainda mais) a necessidade de estar cercado de pessoas amadas. Reserve um tempo de qualidade para dividir com quem mora com você. Você tende a se sentir melhor quando organiza o ambiente ao seu redor, por isso, esse é um bom momento para cuidar da casa e deixá-la mais aconchegante.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.