Previsão do signo de Câncer para hoje, 13 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Esta quinta-feira é marcada pela entrada da Lua em Gêmeos, ainda nos primeiros minutos do dia. A influência desse trânsito faz com que o fim dessa semana seja mais movimentado, já que ficamos mais agitados interna e externamente. Isso acontece porque a energia geminiana é marcada por muita ansiedade e criatividade, fazendo com que seja necessário trabalhar a serenidade para lidar com o fluxo de pensamentos que se intensifica nesse momento. Além disso, nossa vida profissional precisa de mais atenção e cautela nesse momento, porque alguns aspectos tensos que estão se formando entre os astros podem fazer com que as coisas saiam dos planos e, caso você tome atitudes impulsivas, pode ter prejuízos como consequência.Os nativos de Câncer são regidos pela Lua e, por isso, hoje você é especialmente influenciado pelas energias geminianas. Para o seu trabalho, esse posicionamento é interessante porque desperta a sua criatividade e te auxilia a analisar situações mais desafiadoras por um ponto de vista inovador.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.