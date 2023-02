Previsão do signo de Câncer para hoje, 13 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

A semana se inicia com a Lua em Escorpião, que nos deixa mais intensos e determinados. Aproveite para organizar a semana, definindo as prioridades e solucionando as coisas mais importantes do seu dia. Com a influência do Escorpião, a intuição se fortalece, e aflora os desejos mais profundos, nos convidando a finalizar ciclos e abrir espaço para o novo. Além disso, a Lua entra na fase minguante hoje, nos deixando mais reflexivos e vulneráveis. Quando estamos mais conscientes e conectados aos nossos sentimentos, aprendemos a usar eles a nosso favor. Por isso, a principal mensagem da Lua minguante em Escorpião é que a sensibilidade é nossa maior força, que nos permite ser pessoas únicas no mundo.A entrada da Lua em sua fase minguante traz muita intensidade em suas relações, e pode causar algumas dúvidas. Você pode precisar mudar alguns hábitos e ideias, para enxergar novas possibilidades.