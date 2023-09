Previsão do signo de Câncer para hoje, 12 de setembro

A terça-feira pode ser intensa, veloz e marcada por uma inquietude. A Lua calorosa no signo de Leão e Urano no signo de Touro provocam uma desordem, e você está sujeito (a) a uma instabilidade emocional. A Lua simboliza nossas emoções e Urano, conhecido como o agitador, vai dar uma chacoalhada no dia.

Muito cuidado para não marcar mais compromissos do que se pode assumir. Vá devagar. Um passo de cada vez, evite acidentes. Pois a mente mais inquieta acaba trazendo mais dispersão.

A tensão entre a Lua e Urano pode criar um clima entre suas necessidades emocionais de segurança e de estabilidade e seu desejo de liberdade, inovação e conexões sociais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.