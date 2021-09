Previsão do signo de Câncer para hoje, 12 de setembro

Signo de Câncer hoje

O posicionamento da Lua em Leão evidencia as vontades do ego e pode gerar um comportamento mais agressivo, porque queremos que tudo seja feito à nossa maneira. Como Leão é um signo de fogo, ele desperta nossa energia interna e é interessante aproveitá-la para mover seu corpo, prestando mais atenção nele e suas necessidades. Fazer alguma exercício, dançar, se alongar ou fazer yoga para relaxar a mente são opções para gerar movimentação, mas é importante fazer algo que você não está acostumado, que lhe permita sair da rotina. Em relação a inquietações emocionais, esse é um momento que pode ser melhor aproveitado se pararmos para prestar atenção nos pequenos detalhes, nas coisas que passam despercebidas, mas que são importantes demais. Ao se opor a Saturno, a Lua em Leão te leva a encarar de frente algumas situações que precisam ser melhor analisadas. Como Saturno é um planeta lento e coletivo, esse aspecto tende a colocar as coisas em perspectiva, fazendo com que você consiga enxergar por outros pontos de vista.Adquirir um curso de inteligência emocional pode ser um bom investimento nesse momento, porque a auto regulação pode ajudar todas as áreas da sua vida. O trânsito da Lua por Leão indica prejuízos porque desperta um sentimento de luxúria. Tenha cuidado principalmente em compras que você fizer sem nenhum tipo de planejamento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.