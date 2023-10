Previsão do signo de Câncer para hoje, 12 de outubro

Marte inicia sua jornada no signo de Escorpião. E o desejo de poder é forte, a luta será intensa. Até o dia 24 de novembro você será portador(a) da força necessária para efetuar as transformações necessárias na sua vida, aquelas que abrirão o caminho para a conquista da sua autonomia e afirmação da sua individualidade no mundo. E eu sei que você não vai medir esforços quando o assunto for mergulhos profundos.

O segredo é agir, tomar atitudes. Condutas flexíveis não resolvem. Coloque as cartas na mesa, corte o mal pela raiz, coloque lenha na fogueira. Não tenha medo de perder o jogo, pois você já é vitorioso(a) só por ter enfrentado.

E quando o planeta guerreiro reina absoluto sobre o signo de escorpião a manifestação sexual é vista como uma maneira importante de aprofundar o envolvimento emocional com outra pessoal, a libido fica em alta. Ativar, agitar.

Câncer

Com a passagem de Marte por Escorpião entre 12/10 e 24/11, seus sentimentos estão à flor da pele! Se estiver solteiro(a), essa pode ser a época em que você conhece alguém que mexe com suas estruturas. Se for comprometida, é o momento de reacender a chama da relação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.