Previsão do signo de Câncer para hoje, 12 de novembro

O domingo pede tranquilidade. Tente ficar em paz com as pessoas ao seu redor, não entre em nenhuma discussão, pois pode ser que você se sinta provocado (a). Pode ser que os desafios de ontem - marte em oposição a urano - continuem neste domingo. Portanto, tente controlar suas emoções e muito cuidado com situações que envolvam jogos de poder.

A lua está dando seus últimos suspiros. É o último dia da fase minguante. E quando a lua está no signo de escorpião, quanto mais fundo você mergulha, mais raro é o tesouro que você encontra. E se tiver que tomar uma decisão, é nos subterrâneos que você encontra as respostas. A Lua entra em confronto com Júpiter. Não alimente suas expectativas. O melhor é deixar as coisas irem acontecendo.

Câncer

Você vive um tempo de travessia. Vejo mudanças e oportunidades. A pressão é constante, mas a vida está te dando uma tela em branco. Mas antes de jogar a tinta, que tal planejar o que vai desenhar? Um sonho não nasce pronto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.