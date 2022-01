Previsão do signo de Câncer para hoje, 12 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Nesta quarta-feira a Lua continua transitando por Touro, ficando fora de curso apenas a partir das 17 horas. Passando pelos últimos graus deste signo, a Lua forma vários aspectos favoráveis hoje, principalmente para resolver questões relacionadas à vida financeira. Logo no início do dia, a Lua forma um sextil com Netuno, o que desperta nossa sensibilidade e a criatividade, que podem ser utilizadas para lidar com o trabalho de forma inovadora e intuitiva. Nesse momento, somos levados a buscar mais sentido em tudo aquilo que fazemos diariamente. Portanto, reflita sobre a importância das pequenas tarefas que você cumpre - sejam elas profissionais ou pessoais. Quando as coisas se tornam muito automáticas, acabamos nos sentindo sobrecarregados. Por outro lado, quando enxergamos propósito em nossas ações e escolhas, nos tornamos mais contentes com a rotina.O sextil que a Lua em Touro forma com Netuno em Peixes ainda pela manhã faz com que você se sinta mais emotivo. Por isso, tenha cuidado para não se deixar abalar por pequenas coisas. Para direcionar positivamente a sensibilidade que é evidenciada neste momento, você pode ter um momento de autocuidado fazendo coisas simples, mas que te ajudam a se sentir mais conectado consigo mesmo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.