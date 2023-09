Previsão do signo de Câncer para hoje, 11 de setembro

Hoje, logo no início da manhã, a Lua no signo de Leão e Marte no signo de Libra facilitam momentos de paz. E você é a sua melhor companhia. Reserve um momento para refletir, meditar ou simplesmente desfrutar de um tempo de silêncio antes de enfrentar as demandas da semana, só assim você pode nutrir seu equilíbrio emocional e mental.

E nessa pausa, os seus objetivos e prioridades ficam mais claros, o que, por sua vez, vai te ajudar a tomar algumas decisões. Cultivar o silêncio vai te ajudar a ser mais resiliente diante das adversidades e imprevistos que podem surgir ao longo da semana.

E no período da tarde, quando a Lua encontra Vênus, busque o que te faz bem ou quem te faz bem. Os acordos e negócios serão facilitados, você pode contar com uma dose extra de boa vontade.

Parece um dia perfeito. Mas às 19h, algo pode tirar sua paz, pois a Lua e Júpiter causam uma desordem. É como se uma tempestade repentina invadisse nosso céu sereno. Essa desarmonia pode vir na forma de conflitos interpessoais, preocupações financeiras, desafios profissionais, entre muitos outros fatores. Mas apenas observe o que tira sua paz. É uma oportunidade de crescimento.

Coloque limites e seja firme, pois sua individualidade precisa ser respeitada. Pode ser que algum amigo tire sua paz, mas não desperdice sua energia, só observe e veja o que essa situação tem a dizer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.