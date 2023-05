Previsão do signo de Câncer para hoje, 11 de maio

Signo de Câncer hoje

Com a Lua em Aquário, este é um dia para buscar a autenticidade e a individualidade. Não tenha medo de questionar as verdades existentes e compartilhar suas ideias com os outros. Lembre-se que a evolução pessoal é essencial para a evolução coletiva. No entanto, às 9h40, a Lua forma uma quadratura com Mercúrio retrógrado em Touro, o que pode trazer alguns desafios de comunicação e dificuldades para expressar suas ideias claramente. Tente manter a calma e a paciência ao lidar com esses obstáculos. Felizmente, Mercúrio forma um sextil com Saturno em Peixes (até 21/05), trazendo uma energia mais prática e responsável para as suas opiniões e ideias. Aproveite esta energia para ser mais firme em suas decisões e apreciar a rotina e as tradições.A Lua em Aquário agita o seu inconsciente e traz à tona sentimentos e emoções que você pode ter reprimido ou negado. Esse trânsito estimula a sua vontade de se libertar de tudo o que te limita ou te impede de ser você mesmo. Assim, você busca novas experiências e desafios que possam te ajudar a se conhecer melhor e a expressar a sua originalidade.