Previsão do signo de Câncer para hoje, 11 de maio

Hoje a Lua se torna nova em Touro às 16h, nos convidando a plantar e nutrir aquilo que queremos colher na próxima Lua cheia. Touro é o signo de exaltação da Lua, fazendo com que essa lunação propicie o contexto ideal para planejar aquilo que você deseja conquistar nesse ciclo que se inicia, buscando estabilidade no trabalho, na vida financeira e nos relacionamentos (inclusive na relação consigo mesmo). As energias que são despertadas nesse momento têm o intuito de nos mostrar a importância de dar um passo de cada vez, para que consigamos avançar sem pressa e com precisão, experimento bem o terreno e medindo cada passo. A influência taurina nos ensina sobre a importância da cautela para tudo que fazemos, porque tudo que é feito com calma e paciência tem mais chance de prosperar. Além disso, esse signo também nos inclina a apreciar os pequenos prazeres da vida e, especialmente nesse momento delicado de isolamento social, é necessário desenvolver formas de manter seu ânimo. Lembre-se que a vida continua e precisamos saber valorizar cada momento, mesmo em tempos difíceis.

Signo de Câncer hoje

Os nativos de Câncer são muito sensíveis e empáticos, sendo afetados pelo sofrimento alheio. Apesar de isso ser uma qualidade linda da sua personalidade, pode fazer com que esse momento seja ainda mais difícil. É muito importante se apegar às pequenas felicidades diárias, que te ajudam a passar por isso com mais leveza.



