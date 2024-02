Previsão do signo de Câncer para hoje, 11 de fevereiro

Domingo de Carnaval e de muitos devaneios. É Lua Nova no signo de Peixes. É a fase de semear e se concentrar nas intenções, nas mudanças que estão por vir e nos novos ciclos. Aproveite essa clima pisciano e sonhe, imagine, pois hoje você tem passe livre para conhecer o que ninguém compreende. O signo de Peixes é fabricante de sonhos. E se, nesse domingo de carnaval, você optou pela tranquilidade, se entregue aos silêncios, sonhos e se sinta livre para criar e conceber o que lhe dá o sentido maior de viver. A Lua e Urano em harmonia, podem te enviar um convite inusitado, aceite! Mas se você foi atrás do trio ou decidiu cair na folia, aconselho se proteger. Se proteja das águas, pois a energia pisciana sempre trás águas, muitas águas. Se proteja energeticamente, pois as energia que circulam durante o carnaval são densas. Disponibilize algum tempo para voltar-se a si próprio. Não existe outro caminho. O caminho é sempre para dentro. pois só assim a gente não se perde.

Signo de Câncer hoje

"...Bandeira branca, amor. Não posso mais. Pela saudade; Que me invade eu peço paz.."

Você está buscando um significado para as coisas ao teu redor. E nessa busca por conhecimento e expansão dos seus horizontes, você pode chegar no lugar mais alto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.