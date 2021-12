Previsão do signo de Câncer para hoje, 11 de dezembro

Signo de Câncer hoje

A Lua e Netuno formam uma conjunção nessa madrugada, o que aguça sua sensibilidade e traz insights importantes sobre suas relações, mas pode causar insônia e gerar dificuldades em manter o foco durante o dia. Seja paciente e respeite seu tempo. Por volta das 19 horas, a Lua ingressa em Áries e faz com que você se sinta mais animado e determinado. Somado à inspiração aguçada pelas energias piscianas, o contexto astrológico de hoje é muito poderoso para vislumbrar quais sonhos estão te encantando nesse momento e as metas que você deve traçar para alcançá-los. As configurações astrológicas dos últimos meses incitaram um processo intenso de ressignificação e, se você não esteve aberto para essas transformações internas, é possível que tenha sentido desânimo e estagnação.A Lua é o seu planeta regente e, quando ela está em um signo que tem a natureza diferente da sua - como é o caso de Áries - é possível que você se sinta desconfortável. As agilidade e impaciência arianas podem te deixar ansioso hoje, mas lembre-se que você não precisa ser produtivo todos os dias e não se cobre tanto.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.