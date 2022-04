Previsão do signo de Câncer para hoje, 11 de abril

Signo de Câncer hoje

Essa semana promete ser muito movimentada e intensa, principalmente no sentido emocional - envolvendo nosso relacionamento com os outros mas, principalmente, com nós mesmas. Além de começar com o trânsito da Lua em Leão nesta segunda-feira, que nos deixa mais animados, Júpiter e Netuno estarão caminhando lado a lado durante os próximos dias. Enquanto Júpiter é considerado o 'grande benéfico', Netuno é o astro que rege o campo inconsciente - nossa intuição, espiritualidade e sensibilidade para entender o mundo e os seus mistérios. Por isso, nosso poder interior tende a se expressar de forma mais intensa, o que propicia um ótimo momento para desenvolver melhor a fé e o autoconhecimento.A oposição que a Lua, planeta regente de Câncer, está formando com Marte hoje pode fazer com que você preste mais atenção nos detalhes que estão te incomodando no relacionamento com as pessoas que você convive. É preciso ter cuidado com a forma que você vai expressar isso, ou ainda melhor, refletir por alguns dias sobre isso.