Previsão do signo de Câncer para hoje, 10 de setembro

Signo de Câncer hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

A entrada da Lua em Peixes ontem (09) fez com que os sentimentos ficassem aflorados. A oposição que este astro está formando com Vênus em Virgem nos deixa mais tensos, e podemos acabar levando as coisas para o lado pessoal. Para completar toda essa tensão emocional, a retrogradação de Mercúrio se inicia e a Lua entra na fase cheia hoje antes das 7h. O movimento retrógrado do planeta regente da mente nos pede para colocar as coisas em ordem. E, para isso, a organização precisa começar internamente. Então, aproveite os efeitos da Lua cheia em Peixes para ouvir a si mesmo. A introspecção favorecida pela influência pisciana te ajuda a perceber aquilo que você sempre soube: para seguir uma jornada que faça sentido para você, é necessário se ouvir, saber onde quer chegar e confiar na sua intuição!Os dois importantes trânsitos que acontecem hoje podem fazer com que as coisas se tornem muito intensas aí dentro. Você pode precisar desabafar com alguém, ou fazer alguma outra coisa que lhe proporcione alívio - como algum hobby de autocuidado ou até mesmo escrever sobre seus sentimentos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.