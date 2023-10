Previsão do signo de Câncer para hoje, 10 de outubro

Hoje é um dia de despertar. De um lado temos o planeta Vênus com muitas expectativas e do outro temos Saturno focado na realidade da vida. E Saturno, munido de sua foice e com seu temperamento melancólico, te chama para uma conversa séria, pode ser que você desperte de uma ilusão.

Parece desconfortável, pois você estará mais suscetível às rejeições, mas você vai compreender na prática que olhar para fora à procura do que é real não é o caminho. Quando você se concentra e observa seus pensamentos e emoções, você relaxa e abandona a mente opiniosa e sai dos julgamentos que te aprisionam.

A Lua chega no signo de Virgem e vai te ajudar a compreender tudo da melhor forma. E depois de alguns meses retrógrado, Plutão volta ao seu movimento direto. E agora existe um segredo, um mistério a ser revelado, que nos provocará ao desapego e à ressignificação profunda.

Câncer

Pé no Freio, canceriano (a)! Vênus e Saturno estão em confronto e você vai sentir alguns limites em tudo que envolve novidades na sua vida. Pode ser que você tenha que postergar alguns planos, principalmente aqueles planos que envolvem cursos, viagens, aprendizado ou contatos. Talvez surja uma obrigação de última hora ou um impedimento maior que te faça ter que mudar os planos. É a realidade que vai te acordar de algum sonho.

Com Plutão retomando seu movimento direto hoje, seus relacionamentos que estavam sendo testados, estão prestes a se transformar. Talvez seja o momento em que aquele parceiro indeciso finalmente define o que quer, ou então, uma relação profissional dê um salto inesperado. Prepare-se para compromissos sérios ou, em alguns casos, para finalizações necessárias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.