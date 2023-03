Previsão do signo de Câncer para hoje, 10 de março

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua em Libra forma uma oposição com Vênus em Áries, que pode trazer conflitos ou desentendimentos em relacionamentos, especialmente no âmbito afetivo e romântico. Pode ser difícil encontrar um equilíbrio entre as necessidades pessoais e as demandas do outro. Por outro lado, o trígono que a Lua está formando com Marte em Gêmeos pode trazer energia e entusiasmo para atividades criativas e comunicativas. É um bom momento para se expressar e se conectar com outras pessoas, mas lembrando de ter paciência e compreensão. Após as 21 horas, a Lua entrará em Escorpião, nos mostrando que é importante trabalhar com as emoções e lidar com questões mais profundas que possam surgir.Com a Lua em Libra, você pode se sentir emocionalmente sensível e preocupado com a harmonia em seus relacionamentos. Tente equilibrar sua necessidade de segurança emocional com a necessidade de liberdade pessoal.