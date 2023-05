Previsão do signo de Câncer para hoje, 10 de maio

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua em Capricórnio forma vários aspectos ao longo do dia, gerando certa instabilidade. No geral, algumas tensões e conflitos podem surgir entre suas emoções e ações, precisando se atentar a busca por estabilidade que a energia de capricórnio pede. A sensibilidade emocional pode fazer com que seja necessário tomar mais cuidado com suas emoções e refletir sobre como você vem se relacionando com as outras pessoas. Aproveite para aprimorar sua capacidade de ouvir as pessoas sem tantos julgamentos, sendo mais empático. Além disso, o sextil entre Mercúrio e Saturno pode ajudar na busca por um equilíbrio entre a mente e sua intuição, buscando agir de forma mais prática e estratégica para lidar com as questões da vida.A lunação em capricórnio proporciona uma harmonia para você, fazendo com que se sinta mais criativo para lidar com problemas em sua rotina diária. Além disso, esse movimento pode deixá-lo mais seguro e confortável para explorar novas experiências emocionais.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.