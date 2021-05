Previsão do signo de Câncer para hoje, 10 de maio

Após dias de muita tensão emocional, enquanto a Lua estava transitando por Áries, essa semana se inicia com mais tranquilidade devido ao posicionamento desse astro em Touro. As energias arianas nos tiram do eixo, evidenciando nosso lado mais agressivo, que faz com que ajamos de forma impulsiva quando nos sentimos vulneráveis. De forma oposta, a influência de Touro faz com que necessitemos de mais estabilidade emocional, por isso, é um ótimo momento para dialogar sobre os desentendimentos que ocorreram na última semana e clarear os ares. Além disso, as energias taurinas nos deixam mais inclinados a aproveitar os prazeres da vida, aquilo que nos propicia conforto e bem estar. Sendo assim, procure fazer algo que seja agradável para você hoje, como comer algo gostoso ou ver um filme com quem você ama. Hoje Marte está formando um sextil com Urano, o que caracteriza um bom momento no trabalho, conferindo mais determinação e desenvoltura para lidar com contratempos. Porém, esse aspecto também pode fazer com que você se sinta confuso, dividido entre emoção e razão.

Signo de Câncer hoje

Os nativos de Câncer são especialmente influenciados pelo sextil que está acontecendo entre Urano e Marte, dado que esse último astro se encontra no seu signo. Por isso, você deve ter paciência consigo mesmo em relação a tensão interna que está sentindo. Não se sinta culpado por não ter todas as respostas nesse momento.



