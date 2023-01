Previsão do signo de Câncer para hoje, 10 de janeiro

Hoje a Lua fica fora de curso até meio dia (cuidado com imprevistos e desentendimentos), e entra em Virgem na parte da tarde. As energias virginianas trazem mais fluidez para resolver problemas, além de ajudar no processo de aquisição, sendo um bom momento para compras. Ainda assim, é preciso ter um pouco de cuidado, já que Mercúrio ainda está retrógrado. Confira todos os detalhes antes de finalizar suas compras. Além disso, aproveite a Lua fora de curso pela manhã para pegar mais leve, tirando um tempo para você, caso seja possível. Tente fazer aquilo que sua alma vem pedindo, algo que te dê prazer e traga felicidade. Depois do almoço, as ideias e os sentimentos ficarão mais leves, sendo mais fácil realizar suas tarefas com mais eficiência, organização e foco.

Câncer

A entrada da Lua em Virgem traz a necessidade de tomar cuidado com o excesso de autocrítica, principalmente em relação ao seu desenho profissional. As pessoas de Câncer tendem a se diminuir, e acabam deixando de fazer o que gostam por achar que não são capazes. Tente sair desse ciclo de autossabotagem.