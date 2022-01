Previsão do signo de Câncer para hoje, 10 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Essa semana se inicia com a Lua transitando por Áries e, logo no início da madrugada, esse astro fica fora de curso. Por isso, podemos sentir dificuldades para dormir, ter pesadelos ou acordar 'com o pé esquerdo'. Pode ser um pouco mais difícil do que o usual começar a semana com disposição, já que a Lua fora de curso gera uma sensação de cansaço físico e mental. A boa notícia é que esse astro ingressa em Touro por volta de meio-dia, quando volta a transitar normalmente. A paciência e a constância taurinas nos ajudam a planejar melhor a semana, mas sem nos cobrar tanto e adotar um ritmo acelerado e ansioso.A força da Lua crescente te convida a se movimentar até mesmo no sentido literal, deixando a preguiça de lado e despertando o seu corpo. Por mais que o descanso seja muito importante, a mente apenas estará saudável e ativa quando alinhada ao corpo. Por isso, reflita sobre os excessos: você tem se cuidado, tem sido preguiçoso ou tem exigido demais de si mesmo?