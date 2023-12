Previsão do signo de Câncer para hoje, 10 de dezembro

Hoje, Vênus e Lua estão no signo de Escorpião, um signo que simboliza os fins de ciclos e recomeços. E Urano e Netuno interagem com a Lua, que está na sua fase minguante. Quando Urano entra em cena, sempre traz rompimentos inesperados e corta com o objetivo de libertar e Netuno sempre dissolve. Você já sabe onde dói, o que dói, o que pesa e o que incomoda. E fica difícil seguir assim. E ainda mais Vênus se opõe a Júpiter, esse aspecto sugere exageros, desperdícios e falta de limites. Não se perca nos excessos de comidas, compras, consumo. Você pode se arrepender depois. O domingo pede descanso e ponderação.

Signo de Câncer hoje

Hoje você vai ter que encontrar o equilíbrio entre o que você está a fim de fazer e o que os seus amigos esperam que você faça. Já deixa bem claro o que você quer ou não fazer, se não, você pode acabar o domingo bem estressado(a) e cansado(a)

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.