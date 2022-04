Previsão do signo de Câncer para hoje, 10 de abril

Signo de Câncer hoje

A Lua em Leão pode despertar a vontade de se sentir visto, reconhecido e apreciado. Esse é um bom momento para refletir sobre as coisas que você faz com o intuito de se sentir aceito e pertencente em certos meios. Qualquer relacionamento que você construir ao longo da vida será com base naquele que você tem consigo mesmo. Para realmente compreender tudo o que você está vivendo nesse momento, é preciso olhar para dentro de si mesmo e encontrar suas feridas. Não é possível cuidar de algo que você ignora e, assim como feridas físicas, as emoções precisam de atenção, dedicação e persistência para serem curadas. As relações que você constrói ao longo da vida tem o poder de te fazer ser uma pessoa melhor e são um reflexo do que você entrega para o mundo. Por isso, não é preciso ter medo ou deixar que o orgulho te impeça de reconhecer suas limitações, porque apenas assim é possível se tornar a melhor versão de si mesmo a cada dia.A influência dos signos de água pode te levar a querer receber mais do que doar, mesmo que não perceba isso. Lembre-se que em todo tipo de relação, principalmente as românticas, deve haver equilíbrio em todos os sentidos. Caso precise de um tempo sozinho, se respeite, mas seja gentil ao comunicar isso.