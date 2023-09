Previsão do signo de Câncer para hoje, 1º de setembro

O Céu anuncia a chegada de setembro. Iniciamos o mês sob a energia do signo de Áries, o signo que personifica os inícios. Busque a melhor forma de recomeçar, pois hoje você recebe uma dose extra de coragem. Cuidado para não perder o foco desperdiçando sua energia em conflitos.

Iniciamos o dia com a Lua conversando com Plutão. A conversa é harmoniosa, mas a presença de Plutão é sempre perturbadora, aproveite o período da manhã para revitalizar e reconstruir situações que pareciam perdidas. Desapegar para recomeçar. Aproveite a Lua no signo de Áries, audaciosa e destemida, e foque no que te revigora.

No período da tarde você recebe uma dose extra de energia, mas a irritabilidade entra em cena. A Lua em Áries vai se opor a Marte que está no signo de Libra. Tente ponderar, evite sair por aí impondo a sua vontade. Fuja de conflitos, evite desafetos. Eu sei que você quer fazer acontecer, mas temos muitos planetas retrógrados no céu, vá com calma.

Câncer

Hoje você pode descobrir uma forma de cuidar melhor de si e dos outros. Não deixe de colocar em prática, vai ser muito bom para você e para quem recebe seus cuidados. Mas muito cuidado com a urgência em expor suas ideias. Escute o que o outro tem a dizer. Não deixe de dizer o que sente ou pensa, guardar é pior.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.