Previsão do signo de Câncer para hoje, 1 de outubro

Signo de Câncer hoje

O começo do mês com a Lua em Sagitário indica o início de um período poderoso e transformador. Tanto no sentido pessoal quanto no coletivo, muitas mudanças importantes vão acontecer neste mês. Aproveite para resolver as coisas que precisam ser feitas hoje até às 11 horas, porque alguns aspectos desafiadores vão acontecer entre a Lua e outros quatro astros hoje. Além disso, ela fica fora de curso após as 18 horas. Todos esses trânsitos indicam um momento em que estamos todos propensos a exageros, que podem ser relacionados a impaciência e discussões ou até a comidas e bebidas. Por isso, tente ter um sábado mais tranquilo, lembre-se de descansar e, ainda mais importante, lembre-se que nem toda discussão vale a pena.A presença da Lua em Sagitário te convida a já começar a agradecer pelas coisas que você está trabalhando para realizar. Agradeça por já estar se dedicando a esse sonho, mas também seja otimista e já exerça a gratidão em relação ao que você vai conseguir conquistar, porque você sabe que é capaz!*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.