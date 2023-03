Previsão do signo de Câncer para hoje, 1 de março

Signo de Câncer hoje

O primeiro dia do mês traz muito entusiasmo e potência para confiar em seus talentos e instintos, permitindo-se ser guiado por eles, já que Vênus forma uma conjunção com Júpiter em Áries. Esse trânsito desperta força para agir, aprimorando suas capacidades de empreendedorismo, e possibilitando que você tome atitudes assertivas. Por serem dois planetas alegres e abundantes, esse movimento em um signo como Áries, te motiva a agir e ir de cabeça em novos planos. Além disso, a Lua em Câncer e o Sol em Peixes trazem uma energia de empatia e acolhimento, além de amplificar a intuição.A Lua crescente em seu signo traz um momento perfeito para cuidar de você e das pessoas à sua volta, tendo um olhar mais acolhedor e carinhoso. Mas tenha cuidado para não absorver os problemas dos outros. Coloque-se como prioridade e defina limites.