Previsão do signo de Câncer para hoje, 1 de março

Signo de Câncer hoje

Hoje se inicia o mês de março, mas esses primeiros dias tendem a ser um pouco conturbados. Essa terça-feira é marcada pela Lua fora de curso no começo do dia e os efeitos desafiadores neste aspecto são ainda mais difíceis de lidar hoje, porque Vênus, Marte e Plutão estão juntos nesse momento. Nesse momento precisamos trabalhar internamente para não nos deixar reagir de forma explosiva a acontecimentos externos de todos os tipos - um assunto polêmico que te deixa irritado, um acidente de trânsito ou um compromisso que está te deixando ansioso. Além disso, aproveitando o feriado, é importante internalizar nesse momento o fato de que descansar não é desistir. Faça o que está ao seu alcance aqui e agora, mas também saiba respeitar os seus limites. Cada pessoa e cada pequena ação contam muito quando somadas, e a sua atitude faz toda a diferença.O alinhamento planetário que está acontecendo intensifica tudo aquilo que você est[a sentindo. Por isso, é muito importante ter cuidado para medir suas reações nesse momento, lembrando que ficar se lamentando e dramatizando as situações apenas dificulta a resolução.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.