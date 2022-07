Previsão do signo de Câncer para hoje, 1 de julho

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua está transitando pelo signo de Leão e a energia e autoconfiança desse signo fazem com que nos sintamos mais animados. É um bom dia para aproveitar o domingo em família de uma forma mais ativa, seja fazendo uma caminhada juntos ou mesmo algum tipo de gincana, preferencialmente ao ar livre (mas claro, respeitando as diretrizes de distanciamento social). Os efeitos da Lua nova em Câncer, que aconteceu na sexta-feira, indica que esse é um bom momento para iniciar novos projetos. A influência dessa lunação, somada às energias leoninas, faz com que hoje e amanhã sejam bons dias para lançamentos profissionais, mesmo que seja algo simples, como uma postagem no instagram para promover o seu trabalho. Porém, hoje a Lua também está formando uma oposição com Saturno em Aquário, o que indica que você pode estar enfrentando uma situação de mudança que seja desconfortável. É preciso ter serenidade e saber dialogar, para passar por esse momento sem muita turbulência.Os nativos de Câncer tendem a ser mais sensíveis, deixando a razão em segundo plano. Por isso, com a Lua nova no seu signo faz com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.