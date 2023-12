Previsão do signo de Câncer para hoje, 1º de dezembro

A sexta-feira pode não ser tão leve como você gostaria. No início da manhã, a Lua, ainda no signo de Câncer, faz aspectos desafiadores com Vênus e Plutão. Será difícil levantar da cama e sair de casa, se possível evite compromissos desgastantes. Os ânimos ficam mais exaltados. E tudo isso ocorre para que você expulse os sentimentos nocivos, pois são eles que provocam essa turbulência emocional.

E depois de dias confusos, dezembro chega trazendo clareza e discernimento. Mercúrio, o planeta da comunicação, chegou hoje no signo de capricórnio, super focado, disciplinado e alinhado com o que é importante. Aproveite essa praticidade capricorniana para organizar suas ideias e pensamentos.

CÂNCER

A partir de hoje, Mercúrio se move para Capricórnio, o que trará uma energia mais pragmática nesse fim de ano. De qualquer forma, aproveite o mês de dezembro para trabalhar em parceria. O trabalho em conjunto pode te ajudar a alinhar melhor suas metas e obter os melhores resultados.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.