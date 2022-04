Previsão do signo de Câncer para hoje, 1 de abril

Signo de Câncer hoje

O primeiro dia de abril é marcado pela Lua nova em Áries, o que indica que o começo do mês será muito movimentado. Você se sente mais animada e sente mais vontade de conviver com as pessoas com quem se relaciona, mas, de forma contraditória, a impaciência e a irritabilidade podem gerar discussões. Apesar disso, será um bom momento no trabalho, principalmente para fazer planos práticos e iniciar novos projetos - que vão se desenrolar pelos próximos seis meses. Por esse motivo, você pode aproveitar esse momento para ter novas experiências que possam ser divertidas.A Lua nova em Áries desperta mais ânimo, mas será preciso ter muito cuidado para não deixar que emoções intensas te levem a agir de forma excessiva - ficando "brigona" ou se fazendo de vítima.