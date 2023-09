Previsão do signo de Áries para hoje, 9 de setembro

Temos no Céu uma Lua amorosa e sonhadora. A Lua balsâmica em Câncer pede que você se entregue, pois ficar à deriva trará os melhores resultados. Aceite as coisas com os resultados que se apresentam, tudo está na sua forma final e não vai passar disso. Não comece nada agora, resolva pendências e se entregue as reflexões.

Quais são os seus objetivos? Nada vai te deter, mas com a Lua no signo do caranguejo a captura é silenciosa. Não avance diretamente, se mova em zigue-zague, olhe para a direita, depois para esquerda, observe e espere um pouco antes de seguir em frente.

E essa Lua tímida e introspectiva, vai interagir com vários planetas ao longo do dia, ela quer te auxiliar com os aprendizados desse ciclo. Logo no início da manhã ela troca umas ideias com Júpiter e vai te mostrar como você está enxergando nas situações. Pode ser que ela te mostre o outro lado e isso vai te trazer mais otimismo, mesmo quando tudo parece desfavorável. No período da manhã ela interage com o Sol e Mercúrio e você vai se sentir mais preparado e confiante. Pode ser que você encontre uma solução e coloque ordem no caos. E a noite ela negocia com Urano, afinal hoje é sábado e se "todo mundo espera alguma coisa de sábado a noite", vá se divertir, o combinado com Urano é que você faça algo que nunca fez, você poderá ser surpreendido(a).

Áries

Sentir-se seguro ao lidar com recursos e criar uma rotina é fundamental para alcançar uma sensação de estabilidade e bem-estar. Se você se sente seguro em relação aos seus recursos, seja financeiros, emocionais ou temporais, chegou a hora de enfrentar os desafios com confiança e serenidade. Planeje com clareza, invista em seus objetivos, pois só assim você consegue lidar melhor com os imprevistos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.