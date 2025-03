Previsão do signo de Áries para hoje, 9 de março

Estamos iniciando uma semana sob a força da Lua Crescente, um momento de expansão, movimento e continuidade. Agora é hora de seguir o fluxo, olhar para suas resistências e bloqueios com a curiosidade geminiana, e perceber os caminhos que estão se abrindo. O que precisa ser melhorado? Onde você pode ocupar mais espaço na sua própria vida?



Muitas vezes, acreditamos que temos controle sobre tudo—planejamos, organizamos, criamos expectativas—mas a vida tem seus próprios planos. Não vale a pena sofrer por um futuro que nunca existiu. O que você pode fazer hoje?



A Lua em Câncer pede acolhimento e segurança emocional. Busque um lugar que lhe traga conforto, onde você possa recarregar as energias e se sentir nutrido(a). Talvez seja a sua casa, um canto especial, uma conversa com alguém querido, um abraço demorado ou até mesmo um momento consigo mesmo(a).



Lembranças do passado podem surgir, mas chegou a hora de olhar para sua história com mais gentileza. Não se prenda apenas às partes doloridas. Dê voz às suas conquistas, recorde os momentos felizes, reconheça sua trajetória. Palavras têm poder—tudo o que você diz e pensa constrói sua realidade. Fale bem de si, da sua jornada, das oportunidades que o presente oferece.



Não dá para seguir em frente carregando uma mochila cheia de emoções pesadas. Hoje, escolha aliviar o peso, fortalecer sua confiança e caminhar com mais leveza.



Que seja um dia de nutrição, renovação e consciência.

Signo de Áries hoje

Hoje é um dia para olhar com mais carinho para as suas raízes. Como está sua relação com o lar e com as pessoas que fazem parte da sua história? Pode ser um bom momento para fortalecer esses laços, deixar o orgulho de lado e construir mais acolhimento dentro de você e ao seu redor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.