Previsão do signo de Áries para hoje, 9 de maio

Signo de Áries hoje

Nesta segunda-feira, a Lua (que entrou na fase crescente ontem) fica fora de curso, o que nos deixa mais confusos e improdutivos. Além disso, devemos ter muito cuidado com a irritabilidade perante a situações que saírem do controle, porque essas situações são mais comuns quando esse fenômeno lunar está acontecendo. No começo da noite, a Lua ingressa em Virgem, nos ajudando a recuperar o ânimo para começar a semana com força total, nos organizando e focando nas tarefas mais importantes. A estabilidade é uma necessidade despertada pela influência de Virgem, mas caso as energias deste signo não sejam bem integradas, podemos agir de forma arrogante e impaciente. Isso é especialmente problemático quando não conseguimos dialogar a respeito do que estamos sentindo e acabamos agindo de forma incompreensível para as outras pessoas - tenha cuidado com essa tendência hoje.As energias virginianas podem ser tensas para os nativos de Áries, por despertar um posicionamento mais crítico, que pode acabar fazendo com que você se exceda com comentários desnecessários. Nesse momento, é mais interessante voltar seu olhar para suas próprias vivências, sem projetar suas inseguranças nos outros.