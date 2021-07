Previsão do signo de Áries para hoje, 9 de julho

Para a astrologia, o ano de 2021 marca uma mudança de valores sociais. Isso tem se confirmado pelo cenário político brasileiro, que está sendo marcado por reviravoltas, exposição de segredos de estado e posicionamentos extremistas. A tensão entre Saturno e Urano é um dos principais causadores desses movimentos, tendo em vista que esses planetas têm energias opostas, sendo Urano o revolucionário e Saturno o conservador. Por isso, o encontro da Lua com Urano que acontece hoje indica uma energia de mudanças abruptas que vão envolver o lado emocional (regido pela Lua). Escândalos políticos podem vir à tona, assim como alguma revelação que afeta a sua família ou seu grupo de amigos. Seja qual for a área da vida afetada, não será uma transformação apenas a nível pessoal. É importante estar aberto e, de certa forma, preparado para esses acontecimentos, para que eles não sejam chocantes e abalem o seu emocional. Lembre-se que as experiências mais desafiadoras trazem ensinamentos valiosos, tudo depende da forma como você as interpreta.

Signo de Áries hoje

As transformações regidas por Urano podem ser difíceis de engolir para os nativos de Áries, porque envolve admitir suas falhas e pontos fracos. Para que esse processo não seja tão doloroso, você precisa deixar o seu orgulho de lado e não tentar ‘lutar contra a maré’. Não tem como haver evolução sem reconhecer o que está passível a ela.



