Previsão do signo de Áries para hoje, 9 de janeiro

A terça-feira parece agitada. Você será desafiado(a) a lidar melhor com as tensões geradas por forças opostas: de um lado o desejo de controle e do outro o desejo de liberdade. E sob uma Lua minguante no signo de Capricórnio, libere as raivas reprimidas e os medos. Chega de se defender, se abra as experiências e deixe o amor entrar na sua vida. O Sol em harmonia com Urano te convida a abrir novos caminhos e experimentar um novo jeito de ser. Você não precisa de aprovação. E Marte, o planeta que atua nas iniciativas, coragem e autonomia, faz um acordo com Saturno, que exige disciplina e competência. E essa aliança poderosa vai te ajudar na execução de tarefas difíceis. O segredo é agir com responsabilidade e deixar de lado aquilo que é superficial.

Signo de Áries hoje

O céu de terça-feira traz muito foco e disciplina. Continue comprometido(a) com seu trabalho, projetos ou objetivos. Marte e Saturno se unem e vão te ajudar a superar qualquer obstáculos ou situação desafiadora. Prepare-se para colheita!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.