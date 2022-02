Previsão do signo de Áries para hoje, 9 de fevereiro

Signo de Áries hoje

A influência das energias despertadas pela Lua crescente em Touro que aconteceu ontem faz com que hoje seja um dia poderoso para nos conectar com nossa força de concretizar e criar motivação para realizar o que for preciso nesse momento, por mais desafiador que pareça ser. Além disso, a a Lua ingressa em Gêmeos na parte da manhã, o que ajuda a aflorar a nossa criatividade e dinamismo mental, para cumprir as tarefas diárias de forma mais eficiente. Porém, para as pessoas que são naturalmente ansiosos ou distraídas, as energias geminianas podem representar uma diminuição na produtividade, porque a agilidade dos pensamentos faz com que não seja tão fácil organizá-los para sair do âmbito mental e transformar as ideias em ação.Procure balancear suas obrigações com o que o seu corpo está te pedindo. Pode ser interessante se comprometer com o que precisa ser feito de forma eficiente, para poder terminar um pouco mais cedo e relaxar no final do dia.