Previsão do signo de Áries para hoje, 8 de maio

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua entra na fase crescente enquanto está passando pelo signo de Leão, nos convidando a descobrir mais sobre nós mesmos, incluindo novos prazeres. Além disso, essa fase lunar pode despertar certo egoísmo e, conjunta a presença do Sol em Touro, evidencia o materialismo. Essa fase lunar representa o momento em que nossas ideias e planos que foram cultivados na última fase lunar começaram a frutificar. Porém, esses frutos também dependem de um cuidado especial em que mente e espírito (o Sol e a Lua, respectivamente) precisam estar em harmonia. Cuidado do lado emocional, torna-se possível organizar seus pensamentos, para que a tensão entre esses dois astros não gere irritação e confusão mental.Hoje a Lua está formando um aspecto tenso com o Sol, que aflora as emoções de forma um pouco perigosa, nos deixando egocêntricos e aventureiros. Por isso, é muito importante se esforçar para não falar algo indevido em um momento estressante ou tomar alguma decisão arriscada.