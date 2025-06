Previsão do signo de Áries para hoje, 8 de junho

O dia começa com a mente expandida: Mercúrio em conjunção com Júpiter amplia ideias, verdades, conversas e aprendizados. A Lua segue intensa em Escorpião, trazendo profundidade emocional. No fim do dia, Mercúrio entra em Câncer, e nos próximos dias será a intuição quem dará a direção — assim como o caranguejo que se movimenta pelas bordas até encontrar o centro. As emoções também poderão oscilar. Aproveite esse domingo para contemplar sua história, suas raízes e os marcos que te tornaram quem você é. A Lua em harmonia com os nodos lunares pode revelar um sentido mais profundo para experiências do passado.

Signo de Áries hoje

Talvez você sinta necessidade de se recolher ou proteger sua energia. A entrada de Mercúrio em Câncer ativa sua casa da família e dos afetos. Permita-se ouvir o que seu corpo e sua casa interior pedem. Hoje é dia de cuidar do que te dá sustentação emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.