Previsão do signo de Áries para hoje, 8 de junho

A Lua chegou no signo de Câncer e pode ser que você reveja seu passado. E ao revisitar essa história, Vênus faz um aspecto tenso com Júpiter e vai te perguntar, quais lições você aprendeu? Eu sei que você já amadureceu muito e agora já sabe que só você pode mudar as coisas. Não tenha medo de olhar para dentro de você mesmo e confrontar suas próprias sombras e verdades desconfortáveis. Libere antigas mágoas e ressentimentos. O céu te convida a se livrar das máscaras sociais e das expectativas externas.

Signo de Áries hoje

Preste atenção ao que você sente e use essa intuição para guiar suas decisões. Seja compassivo consigo mesmo e com os outros, abraçando a gentileza e a compreensão em suas interações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.