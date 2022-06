Previsão do signo de Áries para hoje, 8 de junho

Hoje a Lua fica fora de curso entre às 9h e às 13h. Caso você tenha algum compromisso nesse horário, procure sair com antecedência, porque esse trânsito lunar nos deixa mais propensos a nos irritar com contratempos. Apesar disso, as energias da Lua crescente, que aconteceu em Virgem ontem, proporcionam uma semana muito produtiva e ativa.

Ainda que você esteja enfrentando alguma questão inesperada, é necessário dar créditos a si mesmo, para lidar com os desafios de forma construtiva. Lembre-se que não podemos impedir os imprevistos ou desentendimentos, mas é possível tratá-los de forma madura, buscando enxergar formas de crescimento a partir deles.

Além disso, essa fase lunar nos convida a um movimento de autorreflexão sobre o quanto temos nos vitimizado. Quando nos prendemos a ideia de que somos injustiçados ou defasados de alguma forma, apenas estamos nos limitando a esse lugar de vítima - para mudar isso, é necessário transformar a forma como você enxerga a si mesmo.

Horóscopo de hoje

Áries

A forte influência dessa Lua crescente na vida dos arianos está reforçando a necessidade de que você organize melhor sua vida e suas prioridades e, assim, estruture melhor a sua rotina. É um bom momento para desenvolver um plano detalhado, considerando de forma racional as suas limitações e tentando contorná-las.

